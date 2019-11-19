بعد نشر صور فاضحة لها في الجيم.. من هي أسماء الخمليشي؟









وتعرضت اسماء الخمليشي، لهجوم حاد من قبل متابعيها، خاصة أنه كان صورا غير لائقة مع مدربها الخاص في الجيم.





ردت أسماء الخمليشي، على تلك الحملة الهجومية عليها، من خلال تصريحات لها على قناة "ميدي 1 تيفي" أوضحت أن الصور غير استعراض لجسدها وأنها لم تقم بنشرها بل قامت صديقة لها بتسريبها، وبذلك يكون أول رد من اسماء الخمليشي، على انتقاد صورها في الجيم.





من هي أسماء الخمليشي؟





أسماء الخمليشي هي ممثلة مغربية من مواليد 18 يونيو 1971، قدمت العديد من الأفلام أشهرها "الملح والسكر" "مبغاتش تموت" للمخرج حكيم النوري، وقدمتا أسماء الخمليشي، من خلال الفيلم عشيقة رشيد الوالي، كما قدمت عدد من المسلسلات المختلفة كآخرها سلسلة كوول سانتر.













أثار الممثلة المغربية أسماء الخمليشي، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، حيث قامت بنشر صور لها في الجيم اعتبرها البعض فاضحة، وتعرضت بسببها لحملة كبيرة انتقدتها وهاجكتها.