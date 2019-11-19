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بشرى للنساء... اكتشاف عقار جديد في مجال المناظير الرحمية (فيديو)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:15 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب الدكتور أحمد محمد عباس، الفائز بجائزة أفضل بحث علمي في مجال المناظير الرحمية، عن سعادته لفوزه بجائزة "روبت هنت" لأفضل بحث بالعالم في المناظير الرحمية لعام 2019، مشيرًا إلى أنه أمر يدعو للفخر أن يخرج بحث من جامعة أسيوط ويصل للعالمية.

وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد كبر من الأطباء في جامعة أسيوط فازوا بجوائز عالمية من قبل، موضحًا أنه عندما أعد بحثه لم يكن هدفه الفوز بجوائز، ولكن كان يريد أن يخدم المرضى والمجتمع، لافتا إلى أن بحثه يستهدف استكشاف التجويف الرحمي وبدون مخدر.

وأوضح أن فكرة البحث تعتمد على استخدام أحد العقاقير الجديدة في مجال المناظير الرحمية كمسكن للألم قبل إجراء المنظار بساعة، حيث تم اكتشاف أن هذا العقار الجديد والذي يستخدم في علاج الروماتيزم، يقلل الألم بنسبة 62%، وهو ما جعل المريضة تشعر بالرضا، وأصبح يمكن استخدام المنظار الرحمي في اكتشاف العديد من الأمراض.
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طب المناظير الرحمية اكتشافات طبية أخبار مصر

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