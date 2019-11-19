إعفاءات واعتذارات.. آخر تطوّرات مفاوضات تأليف الحكومة الكويتية

تقدم رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ جابر المبارك، إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باستقالة الحكومة، لیتسنى إعادة ترتیب العمل الوزاري.

الأمير يقبل استقالة الحكومة

من جانبه قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلب الحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

ويذكر ن الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2017، وقد ترأس الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011.

سبب استقالة الحكومة

استقالة الحكومة الكويتية، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلب الحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري.

والجدير بالذكر، أن استقالة الحكومة في الكويت أمر يحدث بشكل شائع عندما يقرر النواب في مجلس الأمة استجواب أو تقديم طلب بحجب الثقة عن مسؤولين بارزين في الحكومة.

إعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامها

أعفى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نجله الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفريق خالد الجراح الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من مهامها بحكومة تصريف الأعمال.

تكلييف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة

كلف أمير الكويت، الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وذلك بعد قبوله استقالة حكومة المبارك في 14 نوفمبر الجاري.

اعتذار الشيخ جابر المبارك عن تشكيل الحكومة

قدم الشیخ جابر المبارك، رسالة اعتذار لأمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن تشكيل الحكومة.

وقال الشيخ جابر المبارك، إن اعتذاره عن تشكيل الحكومة الكويتية بسبب الافتراءات التي طالته، في الأونة الأخيرة.

كلمة أمير البلاد

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أكد أن بلاده دولة مؤسسات وفيها دستور وقانون، مشددا على أنه "لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته إذا ثبتت إدانته بالاعتداء على المال العام، فلا حماية للفاسد".

ودعا أمير الكويت، الجميع للحكمة والالتزام بأخلاق مجتمعنا بعدم الإساءة للكرامة أو إطلاق اتهامات دون دليل أو برهان، فحرية التعبير لا تعني السماح بالدخول لمتاهة الفوضى والعبث المدمر.