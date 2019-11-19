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18 مليون مشاهدة لحمزة الفيلالي في "سترايك" على mbc 5

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:08 ص
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سترايك
سترايك
أحمد رمضان متولي
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استطاعت النسخة العربية من برنامج  المسابقات الشهير ''سترايك'' التي يتم عرضها على قناة mbc5 ، تحقيق أزيد من 18 مليون مشاهدة، البرنامج الذي يقدمه الفنان والمنشط التلفزيوني المعروف حمزة  الفيلالي  تمكن من تحقيق هذا العدد الكبير من المشاهدات بفضل المتابعة القياسية التي عرفتها الحلقات الثلاث الأولى للبرنامج التي استضاف فيها الفيلالي المع النجوم المغاربة الذين يحظون بشهرة وانتشار واسعين.

 

وعبر حمزة الفيلالي عن سعادته بالعدد الكبير من المتابعات التي جاءت من مختلف الدول العربية والمغاربية نظرا للشكل والمضمون الجديد وبالإضافة لتقنيات التصوير والإخراج.

 

وتقوم فكرة البرنامج الذي يبث كل يوم سبت على الساعة التاسعة والنصف ليلا، على استضافة اثنان من نجوم الفن والمجتمع لمساندة أحد المتسابقين للفوز بأكبر جائزة مالية يحقق من خلالها الكثير من أحلامه، وتدور فقرات البرنامج في استديو أشبه بصالة للعبة البولينغ يملؤها الجمهور المغربي من الجالية المغربية المقيمة في مصر، الذي يتفاعل مع مقدم البرنامج والنجوم أثناء لعبهم للبولينغ المحرك الأساسي لفقرات البرنامج في جو كوميدي.

 

جرى تصوير البرنامج بأستوديو المسلمي تحت إدارة المخرج أكرم فاروق والمنتج عبد الله أبو الفتوح وشركة الإنتاج e-producers، وتم الاستعانة بأحدث التقنيات في مجال التصوير والإخراج والديكور، ويسعى القائمون على البرنامج إلى تلبية تطلعات الجمهور المغاربي عبر برنامج مسابقات ومنوعات  ضخم يجري في أجواء من الكوميديا والضحك الممزوجة بالفائدة من شأنه أن يشد انتباه الملايين من جماهير بالمغرب وشمال إفريقيا.

 

استضاف برنامج ''سترايك''في موسمه  الأول مجموعة من نجوم الغناء والسينما والكوميديا والرياضة والموضة بالمغرب من قبيل الفنان، رشيد الوالي،  عزيز داداس، ادريس الروخ، سامية أقريو، فاتي جمالي، غاني قباج، قمر السعداوي، ربيع القاطي، فاطمة الزهراء قنبوع، سعيد مسكير، زكرياء الغفولي، عبد الإله رشيد، أسامة رمزي، دجي فان، زهير زائر، هدى سعد، صويلح، دنيا بطمة، فاطمة الزهراء العروسي، محمد رضا، نجاة الرجوي،  باسو، بدر سلطان، فاطمة الزهراء الجوهري، ايهاب أمير، زينب أسامة، جيلان،  مصطفى لخصم، زينة الداودية، مريم الزعيمي، نادية كندة، ابتسام العروسي.

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