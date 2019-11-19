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حي في قلوبنا الإنشادية الفنية في ندوة الثقافة والعلوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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نظمت ندوة الثقافة والعلوم أول أمس أمسية إنشادية وفلكلورية لمجموعة "حي في قلوبنا" الفنية اليمنية، حضر الأمسية الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ود. سعيد حارب وصقر المري ومجموعة من المهتمين والمعنيين.

 

ومجموعة حي في قلوبنا هي نخبة من نجوم الانشاد من فرقتي المسرة بتريم ومجموعة النخبة الإنشادية من مدينة تريم الغناء في حضرموت اليمن.

 

ويمثل الانشاد في حضرموت موروث ديني فلكلوري فني استطاعت من خلاله اليمن عامة وحضرموت وتريم خاصة ان تجعل منه وجه مشرق وصورة مساندة لحالة النقاء الإنساني ويكون ذلك من خلال انتشار هذا اللون من الانشاد في اليمن والجزيرة العرببة والخليج وكذلك في شرق اسيا وأفريقيا.

 

وقد ارتبط الانشاد الديني بكلام اهل الصلاح وانتشر في كل شرائح المجتمع وظهر ذلك في كل مظاهر حياتهم الاجتماعية وأفراحهم وقد احتفظت حضرموت خاصة واليمن عامة بهذا اللون من الموروث كونه يعكس الترابط الإنساني والاجتماعي بين الناس.

 

ومن القصائد التي أنشدت في الأمسية:

 

ألقي صلاة الله على زين الوجود       من سكن طيبه وخيم في زرود

زارني بعد الجفاء ظبي النجود         وشقى بالملتقى قلب العميد

 

وقصيدة صلوا على النور أحمد:

 

صلوا على النور أحمد                مصباح الظلام

لي كلم الله ليلا                      والعالم نيام

قف حادي العيس بالله                ساودعك السلام

 

 

وقصيدة نسيم حاجر:

 

نسيم حاجر يا نسيم حاجر           هل من خبر تشفى به الخواطر

عن جيرة الحي الذي تجاور          فالشوق قد أربى على السرائر

وافيت ربعي يا نسيم الأسحار         من بعدم نامت عيون الأغيار

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