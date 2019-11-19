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ماذا ينتظر منتخب مصر في 2020 بعد التعثر أمام جزر القمر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:07 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
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تعادل منتخب مصر مع جزر القمر سلبيًا في الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

ويترقب منتخب مصر قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بتقسيم المنتخبات إلى 10 مجموعات تبدأ منافساتها في شهر مارس المقبل ثم العودة في شهر أغسطس إلى اللعب في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون.

مباريات منتخب مصر في 2020

الفترة من 23 إلى 31 مارس: الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم

الفترة من 1 إلى 9 يونيو: الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم

31 أغسطس: مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا.

8 سبتمبر: توجو ومصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

5 أكتوبر: كينيا ومصر في تصفيات أمم إفريقيا

9 نوفمبر: مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا

ويعود منتخب مصر إلى مباريات تصفيات كأس العالم 2022 بالجولتين الثالثة والرابعة في مارس 2021، ثم الخامسة والسادسة في سبتمبر وأكتوبر 2021، وأخيرًا الدور الثالث بنظام الذهاب والعودة في نوفمبر 2021.


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