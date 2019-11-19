إطلالة أسماء الخمليشي عبر إنستجرام تثير جدلا واسعا (صورة)

أثارت إطلالة الفنانة المغربية أسماء الخمليشي، جدلا واسعا عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة وهي ترتدي توب أسود مع بنطالون أسود، وتقف وقفة رياضية مثيرة.





ولم تستسلم أسماء الخمليشي للاتقادات الموجهة لها، بخصوص الصور المنتشرة، ولكنها ردت على الفور في برنامج "هاشتاغ بيناتنا" على قناة "ميدي 1 تيفي"، أن الصورة نشرتها بغرض كونها في الجيم وتقوم بتدريبات رياضية، وليس غرضها الاستعراض.





ونفت أسماء الخمليشي نشر الصورة بنفسها، ولكن صديفاتها المقربة هي من قامت بنشر الصورة بناء على طلب من الأولى، والجمهور اعتبرها صورة مخلة وعلق تعليقات سلبية ليس لها داعي -على حد قولها-





وعلق متابعين اسماء الخمليشي على الصورة المتداولة بأنها مثيرة ولا يصح نشرها مُطلقا، بجانب صوررها مع المدرب الغير لائقة.



