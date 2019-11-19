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خبر صادم عن مدة غياب نجم ريال مدريد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:59 ص
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خاميس رودريجيز
خاميس رودريجيز
علي نبوي
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تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خبرًا صادمًا بشأن مدة غياب الكولومبي خاميس ردودريجيز لاعب الفريق الملكي بسبب الإصابة.

خبر صادم عن مدة غياب نجم ريال مدريد

وكان النادي الملكي قد أصدر بيانًا أمس الاثنين لتوضيح نوع الإصابة التي تعرض لها لاعبه في الركبة والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده كولومبيا استعدادًا لمواجهة الإكوادور.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الجناح الكولومبي لن يتمكن من المشاركة مع ريال مدريد في أي مباراة حتى نهاية العام الحالي ٢٠١٩.

وأضافت التقارير بأنه قبل إجازة بداية العام ستكون هناك مواجهة بين ريال مدريد وبيلباو، وتحديدًا يوم 22 ديسمبر، حيث يمكن أن يصل خاميس لتلك المباراة جاهزًا، ولكن حتى الآن يُعتبر إمكانية عودة خاميس صعبة جدًّا، وإذا حدث المتوقع فإن الكولومبي سيلعب بقميص الملكي مرةً أخرى في يوم 4 يناير أمام خيتافي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد ٢٥ نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد السبت المقبل في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
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