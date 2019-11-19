ملخص وأهداف مباراة الجزائر ضد بتسوانا 0/1 في تصفيات أمم أفريقيا (فيديو)





تمكن المنتخب الجزائري من تحقيق انتصار ثمين ضد منتخب بتسوانا بهدف وحيد بالأمس، ضمن مباريات المجموعة الثامنة بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وفيما يلي نستعرض معكم ملخص وأهداف مباراة الجزائر ضد بتسوانا.





هدف يوسف بلايلي في مباراة الجزائر ضد بتسوانا





وتمكن يوسق بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، من تسجيل هدف حسم اللقاء لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة 15 من عمر المباراة.





ترتيب مجموعة الجزائر





يحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في المجموعة الثامنية برصيج 6 نقاط، ويأتي منتحب زيمبابوي في المركز الثاني بنقطة واحدة من مباراة واحدة، ويحتل بتسوانا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مبارتين، ويأتي منتخب زامبيا في قاع المجموعة بدون أي نقاط من مباراة واحدة.