"حبيب عمري".. جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها

احنفلت الفنانة السورية جومانا مراد، بعيد ميلاد زوجها بكلمات رومانسية جدا عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونشرت جومانا مقطع فيديو قصير به مجموعه من الصور لهما علي أنغام أليسا وعلقت علي الفيديو قائله:"‏كل عام وكل يوم وكل ساعه وكل ثانيه وأنت بالف الف خير يا حبيب عمري يا أبو محمد الغالي happy birthday my love".



وكانت جومانا مراد، قد تغيبت عن الساحة الفنية منذ 6 سنوات، بعد زواجها وإنجابها لطفلها الأول "محمد" وأكدت أن تكوين الأسرة هو الأهم.



وتزوجت جومانا من المحامي ربيع بيسو في عام 2013 وأنجبت طفلها الاول بعد زواج ب 5 سنوات.



وقد تزوجت جومانا ثلاث مرات، الأولى كانت من المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام ثلاث سنوات، بعد ذلك ارتبطت برجل أعمال سوري وانتهت العلاقة بالطلاق أيضًا من دون أولاد، وزوجها الثالث هو المحامي ربيع بسيسو في 2013.





كانت بداية عمل جومانا مراد كمذيعة في التلفزيون على قناة عجمان الفضائية وبعدها تخصصت في العمل في الدراما السورية.



أول أعمال جومانا مراد في الدراما السورية كانت مسلسل "الخيط الأبيض" ومسلسل"رمح النار".



من أبرز الأعمال التي شاركت فيها جومانا مراد من مسلسلات سورية كانت مثل: "البواسل"،" مطلوب رجال"،"المسلوب"،"وصمة عار".



شاركت الفنانة جومانا مراد في بعض الأفلام المصرية على صعيد السينما مثل كل من فيلم" لحظات أنوثة" وفيلم " كباريه" الذي حصدت من خلاله جائزة أحسن ممثلة دور ثاني في هذا الفيلم.



يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها جومانا كان مسلسل "مدرسة الحب"، وشاركها فيه عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية منهم صفاء سلطان، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، كما شارك فيه للمرة الاولى النجم التركي مراد يلدريم، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج صفوان نعمو.



