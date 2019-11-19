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نجم ريال مدريد يتحدث عن أخطائه القاتلة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
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ميندي
ميندي
علي نبوي
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قال الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد إن اللعب للنادي الملكي كان حلمه منذ الطفولة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية :"أول لقاء لي بقميص ريال مدريد كان مميزا. أردت أن أترك انطباعا جيدا عني، وأن ألعب بشكل جيد".

وتابع :"علمت أنه ضد بايرن ستكون مباراة صعبة لكن ارتداء شعار مدريد يمنح السعاده وأنوي أن أقدم كل ما بوسعي كلما ارتديته".

وزاد :"في يوم تقديمي بعد انتقالي لريال مدريد، كنت متوترًا لتواجد العديد من الناس، إنها أول مرة يحدث لي فيها هذا الشيء".

‏وواصل :"عندما وطئت قدماي على ملعب سانتياجو البرنابيو لأول مرة كنت مذهول.. عندما أفشل، أعلم تماما أين ولمَ فشلت. أتحدث مع أخواتي بعد اللقاء ويخبرونني أنه خلال تلك الدقائق لم ألعب بشكل جيد".


‏وأشار: "مثلا خسرت 4 كرات في الشوط الأول واثنتين في الثاني، انتقد نفسي وأعلم ما إذا لعبت بشكل جيد أم سيء".

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع مينيدي في الصيف الماضي لمدة ٥ مواسم قادمًا من ليون الفرنسي.

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