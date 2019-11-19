تفاصيل اجتماع ترامب ورئيس المركزي الأمريكي

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، لمناقشة الاقتصاد والنمو والوظائف والتضخم.

وأبلغ رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، دونالد ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض، الاثنين، بأن قرارات السياسة النقدية تتخذ خارج نطاق الاعتبارات السياسية.

وبحسب قناة روسيا اليوم، أوضحت المؤسسة المالية الأمريكية أن باول قال إن زملاءه في اللجنة النقدية، وهو شخصيا، سيواصلون وضع السياسة النقدية بموجب الصلاحيات القانونية للاحتياطي الفدرالي، وخصوصا لدعم حد أقصى من التوظيف وتأمين استقرار الأسعار.

وأضاف: الذي يقوم بمهام البنك المركزي في البلاد، أنهم سيتخذون القرارات "بالاستناد حصرا على التحليل الدقيق والموضوعي وغير السياسي".

وأشار إلى أن اجتماع الاثنين الذي كان يهدف إلى مناقشة الاقتصاد والنمو والوظائف والتضخم، عقد بطلب من الرئيس ترامب وبحضور وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وتحدث الرئيس الأمريكي في تغريدة اتسمت بطابع ودي غير معتاد عن "اجتماع جيد جدا وودي في البيت الأبيض مع جاي (جيروم) باول".

وأضاف ترامب: "ناقشنا كل شيء، بما في ذلك معدل الفوائد، والمعدلات السلبية، والتضخم الضعيف، وتعزيز الدولار وتأثيره على القطاع الصناعي، والتجارة مع الصين والاتحاد الأوروبي، وغيرهما".

وينتقد ترامب في أغلب الأحيان قرارات الاحتياطي الفدرالي ورئيسه الذي عينه بنفسه. وقبل أشهر قال ترامب إنه ندم على تعيين باول، وحمل الاحتياطي الفدرالي مسؤولية التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة ثانية، مساء الاثنين، كتب ترامب أنه عبر خلال الاجتماع عن أسفه "لأن معدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي مرتفعة جدا بالمقارنة مع معدلات الفائدة في بلدان منافسة"، وأضاف "الدولار القوي جدا يضر بالصناعيين وبالنمو" في البلاد.