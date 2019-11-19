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أزمة تواجه المنتخب والبدري في تصفيات إفريقيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
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شهدت  نتائج الجولة الثانية من مجموعة منتخب مصر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لـ"كان 2021" تعادلين مثيرين، حيث عاد الفراعنة من ميدان جزر القمر بنقطة مخيبة، وتعادلت توجو مع نظيرتها كينيا في نفس الجولة.

 

أزمة تواجه المنتخب والبدري في تصفيات إفريقيا


وجاء تعادل مصر ليكون الثاني في المجموعة بعد نتيجة الجولة الافتتاحية والتعادل أمام كينيا بهدف لكل منهما، ليتعرض المدرب حسام البدري للعديد من الانتقادات بعد رابع مباراة يقودها مع الفراعنة.

 

ترتيب مجموعة مصر بعد نتائج الجولة الثانية:

 

1- جزر القمر 4 نقاط.

2- مصر نقطتين.

3- كينيا نقطتين.

4- توجو نقطة واحدة.

 

موقف مصر من التأهل بعد التعادل مع جزر القمر :-

 

ولم تشهد مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر أي تطور في المستوى في المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل في المباراة الأولى بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

ويحتاج المنتخب الوطني المصري للفوز في المباراتين القادمتين أمام منتخب توجو من أجل زيادة حظوظه في التاهل لبطولة الأمم الأفريقية، خاصة بعد فوز منتخب جزر القمر في الجولة الأولى على منتخب توجو، وأيضاً تعادل منتخب توجو مع منتخب كينيا بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

 

ولا تكمن أزمة الفراعنة مع النتائج السيئة فحسب بل تأتي في ظل الأداء الباهت الذي يقدمه الفراعنة في ظل غياب نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

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