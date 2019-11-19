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جينفر لوبيز تزين غلاف مجلة GQ بعدد ديسمبر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:28 ص
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جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
أحمد جمال أحمد
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زينت النجمة الكبير جينفر لوبيز غلاف مجلة GQ في عددها الجديد الصادر لشهر ديسمبر المقبل، وظهرت بإطلالة سوداء مثيرة على الغلاف.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من لقطات لجلسة تصوير اجرتها جينفر للعدد الجديد من للمجلة تنشر مع العدد كانت غالبيتها بالأبيض والأسود.

وتستعد النجمة جينفر لوبيز للعودة لاستكمال تصوير مشاهد فيلمها الجديد Marry Me بمدينة نيويورك، بعد أن توقف تصوير الفيلم لفترة لانشغال جينفر بإحياء عدد من الحفلات الغنائية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد فيلم Marry Me، من الأفلام التي تعود بها النجمة جينفر لوبيز للأعمال الرومانسية الكوميدية بعد احتفالها مؤخرا بطرح فيلمها الدرامي الجديد "هسلرز".

وتخرج فيلم Marry Me المخرجة "كيتك ويرو"، وقام بكتابة نصه السينمائي كل من "جون روجرز"، و"تامي ساجر" و"هاربر ديل"، ويعد فيلم الفيلم الجديد للنجمة جينفر لوبيز قصة مستوحاة من رواية تعمل العنوان نفسه طرحت للروائي "بوبي كروسدي".

وتجسد النجمة جينفر لوبيز في الفيلم شخصية باسم "كيت فالديز"، ويشاركها في بطولة الفيلم النجم أوين ويلسون الذي يجسد شخصية باسم "تشارلي جيلبرت" والنجمة ساره سيلفرمان التي تجسد شخصية باسم "باركر ديبس"، وجون برادلي الذي يجسد شخصية باسم كولن كالوي، والمغني مالوما الذي يجسد شخصية باسم "باستيان".

بالإضافة لمايكل بوتو وكلوي كولمان التي تجسد شخصية باسم لو جيلبرت وستيفان ويليامز الذي يجسد شخصية باسم "جوناثان بيتس"، وتمتلك النجمة الكبيرة جينفر لوبيز رصيدا حافلات من الأفلام الرومانسية عبر مسيترها الفنية التي بدأت منذ عام 1986.

وكان من أبرز الأفلام الرومانسية التي طرحت للوبيز، فيلم Nurses on the Line: The Crash of Flight 7، والذي طرح في عام 1993، وجسدت به شخصية باسم Rosie Romero.

وفيلم The Wedding Planner الذي طرح في عام 2001، وجسدت به شخصية باسم "ماري فيور"، وشاركها في بطولته النجم الكبير ماثيو ماكونهي.

وفيلم Maid in Manhattan الذي يعد واحدا من أبرز الأفلام الرومانسية التي طرحت في تاريخ هوليوود، وتدور أحداثه حول قصة عاملة رعاية غرف بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نيويورك، يقع في حبها سياسي مرموق دون أن يعلم حقيقة عملها ومستواها الاجتماعي المتدني ويكافح للارتباط بها مخاطر بمركز السياسي والاجتماعي.

وكذلك فيلم Shall We Dance الذي شارك في بطولته النجم ريتشارد جير وطرح في عام 2004، وجسدت به النجمة جينفر لوبيز شخصية باسم "باولينا"، وحقق هذا الفيلم نجاحا عالمي كبير حتى أنه صنعت منه نسخ بالعديد من اللغات في أكثر من دولة.

وفي عام 2010 طرح لجينفر لوبيز فيلم The Back-up Plan، الذي جسدت به شخصية باسم "زووي"، والفيلم الرومانسي الشهير What to Expect When You're Expecting الذي طرح في عام 2012 وجسدت به جينفر شخصية باسم "هولي".

وكان للنجمة جينفر لوبيز عدة تجارب ناجحة في أفلام الرسوم المتحركة، أبرزها أداء الصوت الرئيسي بفيلم ice age الشهير، حيث جسدت صوت شخصية "شيرا" في كل من فيلم Ice Age: Continental Drift في عام 2014، والجزء الذي يليه من نفس السلسلة وطرح في عام 2016 بعنوان Ice Age: Collision Course.

وفي عالم التليفزيون سبق لجينفر لوبيز المشاركة في عدد كبير من المسلسلات الناجحة كان أبرزها مسلسل How I Met Your Mother الذي بث في عام 2010، وشاركت كعضوة لجنة تحكيم بعدد من برامج المسابقات أبرزها برنامج "أمريكا أيدول"، الذي عملت كعضوة بلجنة تحكيمه في أعوام 2011 و2012 و2014 و2016.
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