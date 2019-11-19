عرض خاص ضخم لمسلسل THE CROWN بلوس أنجلوس







ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات للنجمتين لحظة وصولهن للسجادة الحمراء بحفل العرض الخاص، الذي أقيم برعاية مجموعة من شركات السيارات بمدينة لوس أنجلوس، بعد عرضه الخاص الأول الضخم الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس.







ويعتبر مسلسل The Crown، المسلسل الدرامي الأول الذي يسرد بالتفصيل مراحل فترة حكم ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث الثانية، منذ توليها لمنصبها.







وفي الموسمين الأول والثاني، قدم المسلسل شخصية الملكة إليزابيث في فترة الشاب، وجسدت شخصيتها النجمة البريطانية كلير فوي.







ومع بداية الموسم الثالث، بدأت شخصية الملكة في الظهور في سن متقدمة، لذا قامت شبكة نتفليكس المنتجة للمسلسل، بالاستعانة بالنجمة أوليفيا كولمان لتجسد الملكة إليزابيث في مرحلة تقدمها بالعمر.



وأوضحت صحيفة ديلي ميل، أن الموسم الثالث يضم فريق عمل مختلف بالكامل عن الذي جسد شخصيات الأحداث في الموسمين الأول والثاني.



حيث تجسد النجمة هيلينا بونهام شخصية شقيقة الملكة إليزبيث الثانية، الأميرة مارجرت، ويجسد دور الأمير تشارلز نجل الملكة، الممثل جاسون واتكينز، ويجسد دور رئيس الوزراء البريطانية هارلود ويلسون الممثل إيرين دهويرتي.



ويطرح المسلسل في موسمه الثنائي لعملاء نتفلكس بداية من يوم 17 نوفمبر الجاري للمشاهدة على منصتها الإلكترونية.



hحتفل كل من النجمة أوليفيا كولمان والنجمة هيلينا بونهام، بالعرض الخاص للموسم الثالث من المسلسل الناجح، "التاج" أو The Crown.