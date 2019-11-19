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لهذا السبب.. ياسمين صبري تتأخر عن حفل مجلة "Elle Arabia"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:27 ص
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ياسمين صبري
ياسمين صبري
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة الشابة ياسمين صبري، في حفل حضور مجله Elle arabia في دبي مع عدد من النجمات مثل أسيل عمران ومايا دياب ونسرين طافش وجويل وغيرهم ولكن الفنانه ياسمين صبري كانت أخر الواصلين،

وبسؤالها عن سبب تأخرها خلال لقائها ببرنامج" Et بالعربي" قالت ان الفستان كان سبب تأخرها.

وبسؤالها كيف تتعامل علي الانتقادات السلبيه في الفتره الأخيرة بعد الصور التي نشرتها من إجازتها الصيفيه الأخير مثل أن ملابسها جريئه جاوبت ياسمين: أنها لم تكن جريئه فاكانت مرتديه فستان علي البحر وأن هناك أشخاص يرتدون "مايوة" وتابعت اتمني الا أكون قد ضايقت أحد.

وقد ظهرت ياسمين بإطلاله ساحره حيث ارتدت "blazer dress" باللون الاسود وتسريحه شعر ويفي ومكياج ناعم ناسب إطلالتها الجذابه.

وقد شاركت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا، جمهورها بصور جديده لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلة الصيف في جزر المالديف.

وظهرت "صبري" في الصورة وهي تقف على شاطئ البحر بجانب شجرة، وترتدي فستان أصفر اللون بفتحة جانبية تكشف عن إحدى ساقيها.


من ناحية آخرى أثارت "صبري" الجدل عن تصريحاتها عن مواصفات فتى أحلامها، عندما سألتها الممثلة والإعلامية المصرية إسعاد يونس التي تقدم برنامج "صاحبة السعادة" عن مواصفات "الكراش" أو فتى أحلامها.

والجدير بالذكر أن آخر أعمالها الدرامية مشاركتها في رمضان الماضي بمسلسل "حكايتي"، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة لها، والمسلسل بطولة ياسمين صبري، أحمد بدير، جمال سليمان، إدوارد، وفاء عامر، إسلام جمال.

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