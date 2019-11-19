زاك شنايدر يتصدر تريند تويتر في الولايات المتحدة



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن العددي من المهتمين بأخبار أفلام DC، وعدد من الممثلين والصحفيين دشنوا هشتاج #ReleaseTheSnyderCut، في مطالبة من جانبهم لشركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ورنور برروز، لطرح نسخة فيلم Justice League التي أخرجها زاك سنايدر قبل طرده من الفيلم.



وأوضحت الصحيفة، أن سنايدر سبق له الكشف عن ان نسخته الخاصة من الفيلم موجوده بالفعل، وأكد على ذلك تصريحات سابقة للنجم "حيسون موموا" الذي جسد شخصية أكوامان في الفيلم، باعتراف في أكثر من مناسبة أنه انتهى من تصوير جميع مشاهدهه بالفيلم وانه شاهد نسخة سنايدر وأنها بالفعل تستحق المشاهدة.



كما سبق أن حاول سنايدر نفسه لفت متابعيه والمهتمين بهذا الشأن بالصحف والمجلات لأزمته مع شركة ورنور بروز، حيث سبق وأن نشر صور من النسخ التي أخرجها من الفيلم ليقارن بينها وبين النسخة التي طرحت وأخرجها المخرج "جوس ويدون".



وقالت ديلي ميل، انه قبل مغادرة سنايدر للمشروع، كان سنايدر وشركة "ورنور بروز" يعملان معا لتأسيس عالم سينمائي كبير داخل يمكن من خلاله منافسة عالم "مارفل" السينمائي.



و كان فيلم Man of Steel للنجم هنري كافيل، بداية خطط سنايدر لعالم DC السينمائي، في عام 2013 وتطور تتابعها إلى Batman v Superman: Dawn of Justice كما يوحي العنوان الفرعي، فقد وضع شنايدر عدد كبير من التمهيدات داخل مجريات الفيلم ليفتح الباب للمزيد من الأفلام مثال 1 Justice League و2 Justice League التى كان مخطط لها، كما خطط للأفلام منفردة لجميع شخصيات Justice League سوبر مان وباتمان وسايبورج وفلاش ووندر وومان.



تصدر المخرج زاك شنايدر قوائم البحث على موقع تغريدات تويتر بالولايات المتحدة الأمريكية، بهاشتاج، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثانية لطرح فيلم Justice League بصالات العرض.