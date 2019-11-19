معايشة ودورة تدريبية على أعمال الدفاع المدني للعاملين بقطاع الصحة برأس غارب (صور)

تم التدريب نظري وعملي على مدار ثلاثة أيام لعدد 20 من العاملين بالإدارة الصحية بالإدارة الصحية بمدينة رأس غارب والوحدات الصحية التابعة لها على أعمال الدفاع المدني وكيفيك استخدام وسائل الإطفاء بمبنى الدفاع المدني برأس غارب.



وأضاف "مرعي" بدأت الدورة التدريبية داخل مبنى الحماية المدنية، بشرح مفصل وكامل من رجال الحماية المدنية على كيفية استخدام وسائل الاطفاء عملي ونظري لموظفي الإدارة الصحية، والتعرف على معظم وسائل الإطفاء.



وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى أنه تم عمل معايشة كاملة داخل مبنى الحماية المدنية لموظفي الإدارة الصحية والوحدات الصحية برأس غارب.

نظمنت إدارة رأس غارب الصحية بالتعاون مع مديرية أمن البحر الأحمر، قسم الحماية المدنية بمدينة رأس غارب، دورة تدريبية على أعمال الدفاع المدنى للعاملين بالإدارة الصحية بالمدينة، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بقطاع الصحة برأس غارب على أعمال الدفاع المدنى.ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه