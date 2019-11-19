"الإنتاج الحربي" تخصص منفذا لحل شكاوى التموين لعامليها





ومن المقرر أن تقوم كل شركة من الشركات التابعة بتكليف أحد العاملين بإدارة الخدمة الاجتماعية ليكون مسئولًا عن تجميع أي مشاكل من خلال كشوف معتمدة من إدارة الشركات لإنهائها مع المختصين بمركز نظم المعلومات والحواسب.



وتأتي هذه الخطوة استجابةً لأحد المقترحات التي تقدم بها أحد العاملين بالإنتاج الحربي إلى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة عمل جيدة للعاملين بالشركات والوحدات التابعة لها، وحل المشكلات التي تواجههم.



أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، تخصيص منفذ بمقر مركز نظم المعلومات والحواسب بمدينة السلام وذلك لاستقبال ممثلي الشركات والوحدات التابعة لدراسة أي مشكلات أو تظلمات تخص العاملين بالإنتاج الحربي بشأن بطاقات التموين.