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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-11-2019 في سوق الصاغة.. هدوء نسبي بالتعاملات الصباحية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 
استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 19-11-2019 منتصف تعاملات الاسبوع، وكانت اسعار الذهب شهدت تراجعات بقيمة جنيها واحا في مختلف الاعيرة خلال تعاملات امس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 665 جنيها، ونستعرض فيما يلي اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

 انخفاض اسعار الذهب
ويشهد سعر الذهب في مصر حالة من الانخفاض خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية على خلفية التراجعات الحادة في اسعار الذهب العالمي على خلفية الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة فضلا عن انخفاض اسعار الدولار على المستوى المحلى:

سعر الذهب اليوم في مصر
 سجل  سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 760 جنيها.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 665 جنيها.
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 لـ570 جنيها.
سجل سعر جنيه الذهب خلال تعاملات اليوم 5 آلاف و328 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

انخفاض اسعار الذهب اليوم على المستوى العالمي

واصلت اسعار الذهب تراجعها على المستوى المحلى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، حيث تراجع السعر الفوري للذهب حوالي 0.1% إلى 1466.09 دولار للأوقية، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% أيضاً إلى 1466.40دولار، فيما هبطت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.91 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين0.2 بالمئة، مسجلا 890.89 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1722 دولارا للأوقية، وجاء ذلك الانخفاض الحاد بعد  وذلك بعد ارتفاع حالة التفاؤل حول العلاقات الأمريكية الصينية والتوصل لاتفاق تجارى بين الطرفين بعد نزاع طويل، ويأتي ذلك بالتزامن ايضًا مع انخفاض مؤشر الدولار على المستوى العالمي، حيث  أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق تجارى مبدئي مع الصين بعد المباحثات التجارية التى شهدها الطرفين خلال الاسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر باسواق الصاغة بدون مصنعية

عيار الذهب

سعر الذهب اليوم

عيار 24

752 إلى 754

عيار 22 

689 إلى 691

عيار 21

658 إلى 660

عيار 18

564 إلى 566

عيار 14

439 إلى 440

عيار 12

376 إلى 377

الاونصة

23.387 إلى 23.458

الجنيه الذهب

5,264 إلى 5,280

الكيلو

752.000 إلى 754.286




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