سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-11-2019 في سوق الصاغة.. هدوء نسبي بالتعاملات الصباحية

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 19-11-2019 منتصف تعاملات الاسبوع، وكانت اسعار الذهب شهدت تراجعات بقيمة جنيها واحا في مختلف الاعيرة خلال تعاملات امس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 665 جنيها، ونستعرض فيما يلي اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:





انخفاض اسعار الذهب

ويشهد سعر الذهب في مصر حالة من الانخفاض خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية على خلفية التراجعات الحادة في اسعار الذهب العالمي على خلفية الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة فضلا عن انخفاض اسعار الدولار على المستوى المحلى:





سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 760 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 665 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 لـ570 جنيها.

سجل سعر جنيه الذهب خلال تعاملات اليوم 5 آلاف و328 جنيها.



