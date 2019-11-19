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سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 19-11-2019 في البنوك المصرية الكبرى- تحديثات الفترة الصباحية
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:37 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
حافظ سعر الدولار اليوم على استقراره في البنوك العاملة في مصر الثلاثاء 19-11-2019 منتصف التعاملات الاسبوعية، ويشهد سعر الدولار حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية حيث وصل الى أدنى مستوياته مقابل الجنبه المصري ونستعرض من خلال ذلك التقرير اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:
سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبوظبي الإسلامي 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة 16.6 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
اسعار الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة
البنك
اسعار شراء
اسعار بيع
اسعار الدولار في البنك المركزي
16.0531
16.1789
اسعار الدولار في بنك مصر
16.07
16.17
اسعار الدولار في البنك الأهلي
16.07
16.17
اسعار الدولار في بنك القاهرة
16.07
16.17
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.07
16.17
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.06
16.16
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.09
16.18
اسعار الدولار في بنك عودة
16.06
16.16
سعر الدولار اليوم في مصر
تراجعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الانخفاض المستمر الغير مسبوق والذي بدأ ذروته في سهر اكتوبر الماضي حيث خسر الدولار من قيمة خلال الشهر الماضي نحو 2.3%، بينما تراجع ما يقرب من 16% خلال تعاملات العام الجارى وواصل الدولار تراجعاته الحادة مرة أخرى بعد تخفيض البنك المركزى المصري اسعار الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية الأخير، وذلك في ظل توقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجارى.
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