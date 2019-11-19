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للمسافرين عبر مطار شرم الشيخ.. تعرف على القرارات العاجلة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:49 ص
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مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
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قررت سلطات مطار شرم الشيخ الدولي تشغيل سفر جميع الرحلات الداخلية بالمطار، من المبنى رقم 2، على أن يتم وصول الرحلات الداخلية في مبنى رقم 1.

وجاء القرار بعد انتهاء وزارة الطيران، من أعمال تطوير بالمطار، والتي تشمل توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا.

أعمال التطوير، شملت المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.
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الكلمات المفتاحية

مطار شرم الشيخ الدولي مطار رحلات تطوير مطار شرم

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