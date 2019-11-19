للمسافرين عبر مطار شرم الشيخ.. تعرف على القرارات العاجلة

قررت سلطات مطار شرم الشيخ الدولي تشغيل سفر جميع الرحلات الداخلية بالمطار، من المبنى رقم 2، على أن يتم وصول الرحلات الداخلية في مبنى رقم 1.





وجاء القرار بعد انتهاء وزارة الطيران، من أعمال تطوير بالمطار، والتي تشمل توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا.



