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مسؤول: واشنطن لم تذكر قضايا سحب القوات من كوريا الجنوبية مطلقاً

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:52 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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نقلت وكالة "رويترز" عن مفاوض سول، جيونغ أون بو، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تذكر قط قضايا خفض أو سحب القوات من كوريا الجنوبية خلال محادثات بشأن تقاسم تكاليف الدفاع.

قال جيونغ أون بو إنه على الرغم من انهيار الجولة الأخيرة من المفاوضات بسبب "فجوة كبيرة" بين مواقع الجانبين، إلا أنه لم يتم ذكر القوات الأمريكية مطلقًا.

وفي وقت سابق، كان قد صرح الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستعدان لإجراء مناورات عسكرية سنوية مشتركة رغم تحذيرات كوريا الشمالية من أن التدريبات قد تعرقل الدبلوماسية النووية الهشة.

وقالت تشوي هيون سو المتحدثة باسم وزارة الدفاع في سول إن المناورات ستركز على التحقق من قدرات سول لاستعادة السيطرة على العمليات في وقت الحرب على قواتها من واشنطن. ولم تؤكد أو تنفي التقارير التي تفيد بأن التدريبات، التي من المتوقع أن يتم محاكاتها بالكمبيوتر ولا تتضمن قوات ومعدات قتالية فعلية، قد بدأت اليوم الاثنين.

قامت كوريا الشمالية مؤخرًا بتكثيف تجاربها على الأسلحة، بما في ذلك إطلاقان تجريبيان لما وصفته بنظام مدفعي صاروخي جديد الأسبوع الماضي، معربة عن شعورها بالإحباط إزاء استمرار التدريبات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تعتبرها بروفة غزو وتبطئ أيضًا وتيرة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية قد قالت إنها ستنتظر لمعرفة ما إذا كان سيتم اجراء تدريبات أغسطس بالفعل لتقرير مصير دبلوماسيتها مع الولايات المتحدة، ومعرفة أيضًا ما إذا كانت ستواصل تعليقها الأحادي الجانب للتجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى، وهو الأمر الذي أصدره الزعيم كيم جونغ أون العام الماضي وسط تواصل دبلوماسي مع واشنطن.

قام الحلفاء بتقليص تدريباتهم العسكرية الرئيسية، كما أوقفوا عمليات إرسال إقليمية للأصول الاستراتيجية الأمريكية مثل القاذفات طويلة المدى وحاملات الطائرات منذ القمة الأولى بين كيم والرئيس دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو من العام الماضي لإيجاد مساحة للدبلوماسية.

ويصر الشمال على أن التدريبات التي تم تقليص حجمها تنتهك الاتفاقات بين كيم وترامب، الذين تعهدوا في سنغافورة بتحسين العلاقات الثنائية وأصدروا بيانًا غامضًا حول شبه الجزيرة الكورية الخالية من الأسلحة النووية دون وصف متى وكيف سيتم ذلك.

كانت المفاوضات النووية متوقفة منذ انهيار قمة ترامب كيم الثانية في فيتنام في فبراير بسبب خلافات حول تبادل تخفيف العقوبات ونزع السلاح.
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الكلمات المفتاحية

سحب القوات من كوريا الجنوبية الولايات المتحدة و كوريا الشمالية الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية

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