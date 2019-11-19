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بـ"جيب قصيرة وشعر كيرلي".. ندى موسى تخطف الأنظار بإطلالتها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة الشابة ندى موسى، متابعيها بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ندى صورتان لها من عطلتها وظهرت في الصور مرتديه جيب قصيره فوق الركبة وقميص باللون الأبيض وبليزر باللون الأزرق الغامق وتسريحه شعر كيرلي ووضعت مكياج ناعم ناسب إطلالتها اللامعة.

وتفاعل محبيها ومتابعيها الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها مؤكدين أنها لاقت كثيرا بتسريحه الشعر والأطلاله.


جدير بالذكر أنه يعرض لها الآن مسلسل "شبر مية" ينتمي لنوعية المسلسلات ال 50 حلقة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول رجل أعمال تتعدد علاقاته بالنساء مما يؤدي إلى حدوث العديد من المفارقات الكوميدية والأزمات.


وتجسد ندي ضمن أحداث المسلسل شخصية مُدرسة تعمل في إحدى الحضانات ويحدث العديد من الأزمات في الحضانة وتتورط الشخصية في هذه المشكلات، مما يؤدي إلى إنقلاب الأحداث رأسًا على عقب.

يُذكر أن مسلسل "شبر مية" من بطولة: أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.


ويُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى هي مسرحية " 3 أيام في الساحل" التي تُعرض على مسرح كايرو شو، حيث تدور أحداثها في قالب كوميدي استعراضي حيث عصابة عصفور أبو دراع التى تتجه لعملية سرقة فى الساحل و يضطرون ان يعيشوا مع من يسرقوهم لمدة ثلاثة أيام.

المسرحية من بطولة: محمد هنيدي، ندى موسى، محمد محمود، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

بـجيب قصيرة وشعر كيرلي.. ندى موسى تخطف الأنظار بإطلالتها
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