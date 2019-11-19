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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 / 11 / 2019.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:31 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 11 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عاما، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.


ويرصد لكم “الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا "نصف النهائي"
كوت ديفوار ضد غانا، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 10، وقناة تايم سبورت عبر بثها الأرضي.


مصر ضد جنوب أفريقيا، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 10، وقناة تايم سبورت عبر بثها الأرضي.


جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "الجولة الثانية"
بوروندي ضد المغرب، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.


اثيوبيا ضد كوت ديفوار، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.


غينيا الاستوائية ضد تونس، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.


ليبيا ضد تنزانيا، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.


مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "الجولة العاشرة"
المانيا ضد إيرلندا الشمالية، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN 1.


هولندا ضد أستونيا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.


ويلز ضد المجر، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 11.


بلجيكا ضد قبرص، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.


مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا
أوزباكستان ضد فلسطين، تقام المباراة في تمام 2:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 1.


العراق ضد البحرين، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 2.


سوريا ضد الفلبين، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 4.


أفغانستان ضد قطر، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 1.


عمان ضد الهند، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 3.


اليمن ضد سنغافورة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 5.


الأردن ضد تايوان، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 4.


لبنان ضد كوريا الشمالية، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 1.


مواعيد مباريات اليوم الودية
البرازيل ضد كوريا الجنوبية، تقام المباراة في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.


السعودية ضد باراجواي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

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