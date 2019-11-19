بإطلالة صباحية مميزة.. مي سليم في أحدث ظهور لها على إنستجرام



وتفاعل معاها متابعيها وحاز المنشور علي أعجاب وتعليقات كثيره حيث قال أحدهم :"صباح الخير يا احلي مي" وأخر :" دا أحلي صباح".



يذكر أن الفنانة مي سليم شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزية، واستقبلت ردود الأفعال حول دورها والتي تميزت في تقديمه، وهي شخصية مركبة اسمي "فتنة" تعمل كعاملة نظافة، و لقيت ترحيب من النقاد حول دورها، كما تصدر المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث بعد عرض أولى حلقاته.





مسلسل حواديت الشانزليزية يعرض على قناة "on e" في الساعة السابعة والنصف مساء من الاحد للخميس،وهو من اخراج مرقس عادل،و من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي، حاء المسلسل من تأليف أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهي سعيد.



مسلسل حواديت الشانزليزية بطولة داليا مصطفي، مي سليم، إياد نصار، وإنجي المقدم، هاجر الشرنوبي،أماني كمال،عادل عزوز، إدوارد، لمياء كرم، فريدة سيف النصر، نهي عادل.





قدمت الفنانة مي سليم مؤخراً في الشاشات السينمائية أحدث أعمالها وهو فيلم "قرمط بيتمرمط" والذي دارت أحداثه في شكل كوميدي لايت مميز، حول اكتشاف ابطال الفيلم مقبرة أثرية جديدة، ويجعلون هذه المقبرة مزار سياحي، ويدخلون في مشاكل مع وزارة السياحة، الفليم من تأليف عبدالله حسن،وأمين جمال، من إخراج أسد فولادكار،إنتاج أحمد السبكي.



نشرت الفنانة مي سليم، أحدث إطلالتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ظهرت بإطلالة صباحية هادئةوكتبت على صورتها "صباح الخير".حيث ظهرت مي سليم في الصورة مرتدية توب باللون الأبيض وجاكت ومرتديه نظاره سمس باللون الأحمر وتسريحه شعر ويفي.