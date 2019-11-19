Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيناريوهان للحرب الأمريكية مع روسيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:16 ص
Advertisements
الحرب الأمريكية مع روسيا
الحرب الأمريكية مع روسيا
وكالات
Advertisements

كشفت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، عن احتمال اندلاع الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وروسيا.

 

وبحسب وكالة سبوتنيك، صحيفة Myśl Polska البولندية، تحدثت عن سيناريوهين لنزاع مسلح محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا.

 

وقالت الصحيفة، إن السيناريو الأول ينطوي على قيام الجيش الأمريكي بشن هجوم كبير باستخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الأسلحة النووية. وفقًا للمؤلف، فإن هذا ينطوي على مخاطر، نظرًا لأن الكرملين لديه قدرة على "توجيه ضربة انتقامية مدمرة بنفس القدر".

 

وأضافت الصحيفة البولندية، أن السيناريو الثاني يضم عدة خطوات. المهمة الرئيسية هي وضع روسيا في عزلة اقتصادية. هذه المهمة "تؤدي إلى تغيير في القيادة السياسية".

 

الصحفي أنتوني كونيوشيفسكي يعتقد أن احتمال اندلاع الأعمال القتالية واقعي للغاية، لأن واشنطن قد تحتاج بشكل عاجل إلى "حرب واسعة النطاق نسبيًا".

 

علاوة على ذلك، يُنظر إلى أن العدو الأكثر احتمالا هو روسيا، وعلى الولايات المتحدة "محاولة إخضاع البلاد ومساحتها الجيوسياسية لها".

 

تؤكد الصحيفة أن روسيا في الظروف البالغة الصعوبة "تمكنت من القيام بعدة خطوات ماهرة في لعبة الشطرنج" - النجاح في سوريا، إقامة علاقات مع تركيا وإسرائيل، بينما عانت واشنطن من هزيمة مذلة في الشرق الأوسط.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن سيناريوهان روسيا امريكا الحرب الأمريكية

أخبار تهمك

رسالة خاصة من شوقي غريب للجماهير المصرية

منذ أقل من ساعة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 17 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ أقل من ساعتين

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 18 ساعة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل صفقة عسكرية لمصر تقلق أمريكا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

صحيفة بولندية: بوتين قام بدور محامي ترامب في هلسنكي

روسيا تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية على خلفية كوريا الشمالية

واشنطن تدرج روسيا على قائمة التهديدات في استراتيجيتها السبرانية

ألمانيا: على أوروبا تحديد خيارتها وموقعها الجيوسياسي بين القوى العظمى

"ريابكوف": يستحيل على واشنطن ضمان أمنها دون الاتفاق معنا

بوتين يدعو إلى "محادثات تسلُّح" جديدة مع واشنطن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

06:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status