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الصين تعين قائد جديد للشرطة في هونج كونج

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:13 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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عينت الصين قائدًا جديدًا للشرطة في هونغ كونغ في توضيح أخر لسلطات الحكومة المركزية الواسعة على مؤسسات الإقليم،، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال الرئيس الجديد كريس تانج بينج كيونج، إن دحض الاتهامات المزيفة ضد الشرطة وطمأنة الجمهور بشأن مهمة القوة سيكون من بين أولوياته.

وقال عقب حفل صباح يوم الثلاثاء: "يتعين علينا الحفاظ على القانون والنظام في هونغ كونغ، وهناك خرق للقانون في هونغ كونغ علي نطاق واسع، ويتغاضى قطاع معين من المجتمع أيضًا عن تلك الأنشطة غير القانونية".

يعمل تانغ في قوة الشرطة لأكثر من 30 عامًا، ويتولى قيادته ليخلف لو وي تشونج، الذي يتقاعد بعد 35 عامًا من الخدمة.

قالت حكومة هونغ كونغ إن تعيين تانغ قد تم "بناءً على توصية وترشيح" الرئيسة التنفيذية كاري لام، ولكن بالموافقة النهائية من مجلس الدولة (أو مجلس الوزراء) في بكين.

هذا مشابه لكيفية تعيين لام نفسها في السلطة. يعد الحق في الترشيح وانتخاب الرئيس التنفيذي من بين المطالب الأساسية للمتظاهرين.

تشتهر هونغ كونغ باعتبارها واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم، وقد لقيت قوات الشرطة التابعة لها ترحيبًا طويلًا بسبب كفاءتها المهنية ونزاهتها.

ومع ذلك، فقد عانت صورة القوة بشكل كبير خلال أشهر الاضطرابات وسط مزاعم عنف مفرط ومضايقة المواطنين ومزاعم الجريمة المنظمة.

وقد انتقد البرلمان الصيني قرار المحكمة العليا في هونج كونج بإلغاء حظر على أقنعة الوجه. وقال بيان صادر عن لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن بعض النواب عبروا عن "استيائهم الشديد" من قرار المحكمة. واضاف البيان إن القرار "أضعف بشكل خطير الصلاحيات الإدارية المشروعة" لزعيمة هونغ كونغ ولا يتوافق مع الدستور المصغر للإقليم، والمعروف باسم القانون الأساسي أو قرارات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وقالت اللجنة، "إننا ندرس حاليًا الآراء والاقتراحات التي طرحها بعض نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".

إن التلميح بأن بكين قد تتحرك لإلغاء القرار قد يشعل المزيد من الاحتجاجات. قضت المحكمة يوم الاثنين بأن حظر الاقنعة ينتهك الحقوق الأساسية أكثر مما هو ضروري بشكل معقول لتعزيز أهدافها. كان الهدف منه منع المحتجين من إخفاء هويتهم للتهرب من الاعتقال، لكن تم تجاهله على نطاق واسع.

يعد التدخل القانوني والسياسي الزاحف من جانب بكين أحد الشواغل الرئيسية التي تقود الاحتجاجات.
ظل حوالى 100 من المتظاهرين المناهضين للحكومة مختبئين فى إحدى جامعات هونج كونج اليوم الثلاثاء عندما دخل حصار الشرطة للحرم الجامعى يومه الثالث.

وقالت زعيمة المدينة كاري لام إنه غادر 600 شخص حرم كلية الفنون التطبيقية في هونج كونج، بمن فيهم 200 طالب ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

حاصرت الشرطة الجامعة وتعتقل أي شخص يغادر. قامت مجموعات من المتظاهرين بمحاولات عديدة للفرار يوم الاثنين، بما في ذلك الانزلاق على خراطيم الدراجات النارية المنتظرة، لكن لم يكن واضحًا ما إذا كانوا يتهربون من الاعتقال.

وأضافت لام إن الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لن يتم اعتقالهم على الفور، لكن قد يواجهون تهمًا في وقت لاحق. وقالت إن الـ 400 الآخرين الذين غادروا تم اعتقالهم.

وقالت بعد اجتماع أسبوعي مع المستشارين "سنستخدم أي وسيلة لمواصلة إقناع هؤلاء المحتجين الباقين بمغادرة الحرم الجامعي في أقرب وقت ممكن حتى تنتهي هذه العملية برمتها بطريقة سلمية".

بعد خمسة أشهر، تكثفت حركة الاحتجاج في هونغ كونغ بشكل مطرد مع تشديد السلطات المحلية وترفض بكين تقديم تنازلات.

أصبحت الجامعات أحدث ميدان قتال الأسبوع الماضي، حيث احتل المتظاهرون عدة جامعات، مستخدمين قنابل البنزين والأقواس والسهام لصد شرطة مكافحة الشغب التي تدعمها السيارات المدرعة وخراطيم المياه.

استعرضت الصين، التي سيطرت على المستعمرة البريطانية السابقة في عام 1997 واعدة للسماح لها بالحفاظ على قدر كبير من الحكم الذاتي، عضلاتها، وأرسلت قواتها خارج ثكناتها خلال عطلة نهاية الأسبوع للمساعدة في تنظيف الحطام المتناثر عليه لإغلاق الشوارع.

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قائد جديد لشرطة هونج كونج الصين و هونج كونج احتجاجات هونج كونج

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