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بعد إنتهاء التوقف الدولي.. تعرف على ما قدمه ليونيل ميسي هذا الموسم مع برشلونة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:03 ص
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ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أحمد عصام
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انتهى التوقف الدولي الحالي في شهر نوفمبر للمنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، حيث خاص التانجو مباراتين خلال التوقف الدولي للمنتخبات أمام منتخبي البرازيل والاوروجواي من أجل الاستعداد للتصفيات الرسمية لبطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم في نسخته المقبلة.

نتائج منتخب الارجنتين خلال التوقف الدولي :-

وتعادل منتخب الارجنتين مع منتخب الاورجواي بنتيجة هدفين مقابل هدفين، حيث سجل لويس سواريز وايدسون كافاني هدفين منتخب الأوروجواي، بينما أحرز ليونيل ميسي وسيرجو هدفين التانجو الأرجنتيني في المباراة.

وكان قد حقق منتخب الارجنتين الفوز على منتخب البرازيل في المباراة التي أقيمت في السعودية بنتيجة هدف نظيف، حيث أحرز ليونيل ميسي هدف المباراة الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الشوط الأول.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ارقام ليونيل ميسي مع فريق برشلونة هذا الموسم.

لم يبدأ ليونيل ميسي هذا الموسم مع برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث شارك ميسي في 7 مباريات فقط في بطولة الدوري الاسباني ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 أهداف لزملائه، بينما كان قد شارك في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا وسجل هدفا وحيدا، حيث لم يسجل البارسا في مباراتين من الأربعة التي خاضها في البطولة الأوروبية.

ويسعى اللاعب الأرجنتيني في العودة لقيادة البارسا من أجل تحقيق لقب الدوري الاسباني والحفاظ عليه، حيث يحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد الذي يحل في المركز الثاني بالبطولة.

وكان ميسي قد فشل في التتويج بلقب كوبا أمريكا في البرازيل الماضية بعدما ودع مع منتخب بلاده البطولة من دور النصف نهائي على يد منتخب البرازيل بعد الخسارة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وتوج السيليساو بتلك البطولة على حساب منتخب بيرو في المباراة النهائية بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويرغب ليونيل في قيادة البارسا لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خاصة بعد غياب اللقب الأوروبي عن الفريق الكتالوني منذ عام 2015 في البطولة الذي حققها على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية بعد الانتصار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أيضاً يتواجد الثلاثي الناري لويس سواريز ونيمار دا سيلفا وميسي بجانب بعضهم.

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