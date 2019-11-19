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تشكيل ناري للمنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم للناشئين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:47 ص
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المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
السيد علي
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء، صوب ملعب القاهرة الدولي، لمتابعة نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين بين المنتخب المصري، ونظيره الجنوب أفريقي، في البطولة التي تحتضنها مصر خلال نوفمبر الجاري، ويصعد أصحاب المراكز الأولي من البطولة إلي أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة باليابان.

تعرف على القناة الناقلة لمواجهة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

سيتم بث لقاء منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي على قناة beIN Sport HD 10 وعلى قناة تايم سبورت Time Sport HD ولكن التى تبث على التردد الأرضي، فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءا بتوقيت جرينتش.
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الاولمبي أمام منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

ويتطلع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لتحقيق الفوز لضمان الوصول للمباراة النهائية، وأيضاً ضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو المقررة في صيف العام المقبل 2020، لاستكمال الحلم الذي يعيشة لاعبي شباب الفراعنة.

تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة جنوب أفريقيا 

حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : أحمد فتوح، أسامة جلال، محمد عبدالسلام، أحمد رمضان بيكهام، كريم العراقي
خط الوسط : أكرم توفيق، عمار حمدي
خط الهجوم : رمضان صبحي، مصطفي محمد، صلاح محسن

ووصل المنتخب الوطني الاولمبي إلي نصف النهائي بعدما حقق العلامه الكاملة بدور المجموعات والصعود لنصف نهائي البطولة النقامة فى مصر بعد الفوز على مالي بهدف ثم الفوز غانا بثلاثيه مقابل هدفين ثم الفوز على الكاميرون بهدفين لهدف.

فيما وصل البفانا بافنا إلي نفس الدور بعد حصوله على المركز الثانى بالمجموعه الثانيه خلف منتخب كوتديفوار برصيد 5 نقاط جمعهم بالتعادل أمام كل من زامبيا ونيجيريا ثم الفوز على كوتديفوار، ليواجه منتخب مصر.
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