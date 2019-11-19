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توم هانكس يحتفل بالعرض الخاص لفيلم A Beautiful Day in the Neighborhood

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:02 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفل النجم الكبير توم هانكس بالعرض الخاص لفيلمه الجديد A Beautiful Day in the Neighborhood، في حضور إعلاميي وجماهيري كبير بمدينة نيويورك.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي شهد حضور زوجة النجم توم هانكس النجمة الكبيرة ريتا ويلسون.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز جولدن جلوب بدورته المرتقبة رقم 77 لعام 2020 القادم، عن نيتها لتكريم النجم الكبير توم هانكس بمنحه جائزة Cecil B. deMille الشرفية عن مجمل مسيرته الفنية على مدار 40 عام من العمل بهوليوود.
وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلا عن بيان رسمي صادر عن مؤسسة Hollywood Foreign Press Association.
ويمتلك النجم الكبير توم هانكس تاريخا حافلا من النجاحات على مستوى جوائز جولدن جلوب، حيث سبق له الترشح لجوائز جولدن جلوب في 15 مناسبة، وبلغ عدد جوائز جولدن جلوب التي حصدها عبر مسيرتها 8 جوائز.

وتعد جائزة سيسيل بي دوميل، إحدى فِئات جوائز جولدن جلوب الفخريَة التي تمنح من قبل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، للنجوب الكبار أصحاب المساهمات البارزة في صناعة السينما عبر مسيرتهم الفنية أمام الكاميرا وخلفها، وكانت قد قدمت الجائزة لِأول مرة في 21 فبراير عام 1952 بالدورة التاسعة من جوائز جولدن جلوب.

ومنذ عام 1980، قدم النجم توم هانكس العشرات من الأعمال السينمائية الاستثنائية، وكان ظهوره الأول عب فيلم He Knows You're Alone.

ومن اعماله المميزة بالسينما فيلم The Man with One Red Shoe الذي طرح في عام 1985، وفيلم Every Time We Say Goodbye الذي طرح في عام 1986، وفيلم Turner & Hooch الذي طرح في عام 1989، وفيلمي Joe Versus the Volcano وThe Bonfire of the Vanities اللذان طرحا في عام 1990.

وفيلم A League of Their Own الذي طرح في عام 1992، وفيلم Forrest Gump الذي حصد عنه جائزة الأوسكار أفضل ممثل في دور رئيسي عام 1994، وفيلم That Thing You Do! الذي طرح في عام 1996، وفيلم Saving Private Ryan الذي طرح في عام 1998.

وكذلك رائعته الرومانسية الخالدة، فيلم You've Got Mail الذي طرح أيضا في عام 1998، وأجزاء سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة TOY STORY، التي طرح أول فيلم منها في عام 1995، وطرح ثاني جزء في عام 1999.

ومن أفلام الدراما المميزة لهانكس، فيلم The Green Mile الذي طرح في عام 1999، وفيلم My Big Fat Greek Wedding الذي طرح في عام 2002، وفيلم Elvis Has Left the Building الذي طرح في عام 2004، وفيلم Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D الذي طرح في عام 2005، وسلسلة أفلام الغموض الشهيرة The Da Vinci Code، وفيلم Charlie Wilson's War، وفيلم The Great Buck Howard، وفيلم Where the Wild Things Are الذي طرح في عام 2009.

وكذلك فيلم Extremely Loud & Incredibly Close، وفيلم A Hologram for the King الذي طرح في عام 2016.

واحتفل مؤخرا النجم توم هانكس بطرح الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة Toy Story 4، ويترقب في الوقت الحالي طرح أحدث أفلامه السينمائية بعنوان A Beautiful Day in the Neighborhood في وقت لاحق من عام 2019 الجاري.
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