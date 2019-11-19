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نيكول كيدمان تنافس مارجو روبي على اقتناص بطولة عمل درامي جديد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:47 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تسعى شبكة فوكس التليفزيونية للاختيار بين النجمة مارجو روبي والنجمة نيكول كيدمان، لتجسد إحداهما دور البطولة في مسلسل درامي جديد تعرضه الشبكة على قنواتها باسم Lawyer X: The Story of Informer 3838.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن دور البطولة بهذا المسلسل سيكون عن محامية تعيش حياة مجرمة متسلسلة في السر، فتعمل على تطبيق القانون صباح وتعصف بثوابته ليلا.

وأوضحت الصحيفة أن انتماء النجمة نيكول كيدمان لشبكة تليفزيون فوكس، سيرجح كفتها في النهاية لتحصد هذا الدور.

في الوقت نفسه احتفل كل من النجمة نيكول كيدمان والنجمة مارجو روبي، ومعهما النجمة تشارليز ثيرون بطرح فيلمهن الجديد Bombshell.

يعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.

واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي "روجر آليس"، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.

وتجسد النجمة تشارليز ثيرون في الفيلم شخصية باسم "ميجن كيلي"، كما تجسد نيكول كيدمان شخصية باسم "جريتشن كارلسون"، وتجسد النجمة مارجو روبي شخصية باسم "كايلا بوسبيسلي".

ويشارك في بطولة الفيلم جون ليثجو الذي جسد شخصية باسم "روجر إيليس"، والنجم "كيت مكينون"، وكوني بريتون التي تجسد شخصية باسم "بيث إيليس"، ومارك دوبلاس الذي يجسد شخصية باسم "دوجلاس برنت"، وروب ديلاني ومالكوم مكدويل الذي يجسد شخصية باسم "روبيرت موردوك".

واختير لمهمة إخراج الفيلم المخرج جاي روتش، ومن المقرر طرحه للعرض للجمهور بداية من يوم 20 من شهر ديسمبر نهاية عام 2019 الجاري.


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