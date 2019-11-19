بيونسيه تظهر بإطلالة جذابة في الحفل الخيري Sean Carter Foundation



ونشرت صحيفة ديلي ميل مجموعة من اللقطات من ظهور بيونسيه بالحفل، بإطلالة فضية أنيقة مستوحاة من حقبة السيتينيا، والذي احتضنته قاعة Seminole Hard Rock Hotel & Casino.



أتى ذلك بعد أن انتشرت أخبار عن استعداد النجمة بيونسيه للعمل على أول تعاون غنائي بينها وبين النجمة الكبيرة أديل.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذا الخبر السار أعلن عنه مغني فرقة "وان ريبابلك"، المطرب "ريان تيدر"، وذلك أثناء حوار تليفزيوني أجراه مع Z100.



وقالت "ريان" في حواره أن أديل وبيونسيه ستتعاونان معا في أغنية جديدة ستطرح ضمن ألبوم فريق "وان ريبابلك" الغنائي القادم، ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالأغنية.



وكانت قد ترددت أنباء قوية في الأسابيع الماضية عن استعداد النجمة الكبيرة أديل للعودة للغناء من جديدة، بقرب طرحها لأغنية جديدة، على ما يبدوا ستكون هي الأغنية التي أعلن عنها "ريان تيدر".



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه عودة أديل للغناء من جديد، يأتي بسبب ما تشعر به من ارتياح في الفترة الحالية بعد إتمام طلاقها رسميا.



وسبق أن ذكرت "زا ميرور" البريطانية، أن النجمة البريطانية الكبيرة تشعر حاليا بسعادة وحماسة بالغة لما تحمله لها الحياة، وذلك نقلا عن مصادر مقربة منها.



وذكرت "زا ميرور"، أن أديل هيأت نفسها وحياتها للمستقبل بعد نهاية زواجها، وقد توصلت لاتفاق مع زوجها السابق سايمون كونيكي، على التشارك في تربية نجلهما "أنجيلو" الذي يبلغ من العمر ستة سنوات.



ووفقا لوثائق أطلعت عليها الصحيفة البريطانية، فإن استفاء أوراق الطلاق تم رسميا في منتصف شهر سبتمبر الماضي.











ينظم مغني الراب جاي زي زوج النجمة بيونسيه سنويًا حفلًا خيري باسم Sean Carter Foundation، يجمع من خلاله تبرعات للطلبة الغير قادرين على تكاليف دراستهم بالجامعات.