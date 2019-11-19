"بومبيو": سننهي التنازل عن العقوبات ضد إيران لصالح معمل فوردو للتخصيب

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للصحفيين، بأن واشنطن ستقوم بإلغاء تنازلها عن العقوبات المفروضة على إيران لصالح منشأة فوردو لتخصيب الوقود الإيراني، موضحًا، أنه لا يوجد سبب "شرعي" لتخصيب الدولة لليورانيوم.





بدأ "بومبيو" المؤتمر الصحفي يوم الاثنين بالقول، إن المسؤولين الأمريكيين كانوا يراقبون الاحتجاجات المستمرة في جمهورية إيران الإسلامية، مؤكدًا، أن الولايات المتحدة تدين "أي أعمال ترتكبها الحكومة ضد الشعب الإيراني".





وقال "بومبيو" للصحفيين: "يتعين على الجمهورية الإسلامية وقف العنف ضد شعبها. العالم يراقب"، وفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وبعد تحول التركيز، ذهب الوزير إلى القول، إن الولايات المتحدة ستنهي تنازل العقوبات الإيرانية على منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم الإيرانية تحت الأرض.





وشدد المسؤول: "لا يوجد سبب مشروع لتخصيب اليورانيوم، مستوى التخصيب يحتاج إلى البقاء عند مستوى الصفر".





تأتي تصريحات الوزير، بعد أن أعلنت إيران في وقت سابق من هذا العام، أنها ستخفض تدريجيًا التزاماتها بخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 ردًا على انسحاب إدارة "ترامب" من اتفاق عهد "أوباما" في مايو 2018.





وصرح بهروز كمالفندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في أوائل نوفمبر بأن إيران تستعد للمرحلة الرابعة من انسحابها من صفقة 2015.





جدير بالذكر، أن قرار الولايات المتحدة يسري بشأن فوردو في 15 ديسمبر، كما جاء في "سبوتنيك".





إيران بحاجة إلى "التصرف كأنها أمة عادية"

أشار "بومبيو" إلى أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن تتخلى عن موقفها الثوري، وأن تتصرف كدولة طبيعية

.

بالإضافة إلى ذلك، صرح المسؤول، بأنه يعتقد أن هذه هي مشاعر المتظاهرين الإيرانيين، مضيفًا: "أعتقد أن هذا ما تسمعه وتراه في هذه الاحتجاجات التي تجري في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأيام القليلة الماضية".





اندلعت الاحتجاجات في إيران، مؤخرًا، نتيجة لقرار مفاجئ من المسؤولين بزيادة سعر البنزين في محاولة لكبح آثار العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.





تم الإعلان عن قرار البترول الإيراني، الذي تم الاتفاق عليه من قبل المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد، في 15 نوفمبر، وبالتالي ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 50٪ تقريبًا.





منذ الإعلان، كانت المظاهرات مستمرة - فقد هجر السائقون سياراتهم على الطرق السريعة، وسد المتظاهرون الطرق. وذكرت الجزيرة، أن ما يقدر بنحو 87 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات.