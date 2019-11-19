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"نفس الضحكة البلهاء"..المطربة أمينة تشارك متابعيها صورة من طفولتها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:40 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت المطربة أمينة، متابعيها صورة من مرحله طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت على الصورة قائلة: "يالله سبحان الله بسم الله ماشاء الله نفس الضحكة البلهاء التى تنم على كم استقرار وثقة بالنفس هذه الفترة لم أكن أعلم أن القدر يخبئ لي ما يمحي صفاء هذه الابتسامة العريضة". 

وتابعت: "عريضة مين دى بالطول والعرض يالا تحدى عايزين ضحكة من القلب أى سن بس تكون من القلب تكون حتى من غير أى تقويم ولا تصليح فى سنانك العشرة اللى قدام يالا كلو يورينا ضبو قبل التعديل هاشتاج اللي عنده ضحكة يى ديا يجى هنا جنبى يجى ليا هحكيله اللى شفتو أنا بعنية أموت أموت فى الضحكة دي أمينة".

وتفاعل معاها متابعيها وحاز المنشور على إعجاب وتعليقات كثيره حيث قال أحدهم : "الضحكة البريئة الجميلة الصافية الطيبة".
وقال أخر:"جميلة.

حفلها بمهرجان الطائف
يذكر أن المطربة أمينة مؤخرا، قامت باحياء حفلها الغنائي الأول في السعودية، ضمن فعاليات "مهرجان الطائف"، كما قدمت حفلا آخر في مهرجان "Jeddah World Fest"، على المسرح الروماني بواجهة جدة البحرية، وبمشاركة المطرب العراقي محمد السالم.

معلومات عنها
ولدت الفنانة أمينة الفخراني، المشهورة بأمينة، في مدينة الإسكندرية عام 1985.

درست في أكاديمية الفنون وتخرج من قسم التمثيل والإخراج. وأثناء دراستها، شاركت في العديد من العروض المسرحية.

اشتركت في مسابقة أجرتها شركة "هاي كوالتي" لأختيار أصوات جديدة وقدمت نفسها بإسم "أمينة الفخراني" تيمناً بالمطربة الجزائرية أمينة.

في إحدى السهرات على مركب من المراكب النيلية غنت أمينة وكان بين الحاضرين الشاعر أحمد شتا الذي أعجب بصوتها وقدمها للمنتج طارق عبد الله الذي ضمها إلى آخرين في ألبوم أطلق عليه اسم "هاي كوالتي 7" وغنت فيه أغنية "عودي الغزال" من كلمات أحمد شتا وألحان حسين محمود.

بدايتها
إنطلاقتها الحقيقية كانت بعد مشاركتها في فيلم "قصة الحي الشعبي" حيث غنت أغنيتها الشهيرة "الحنطور" عام 2006.

عام 2008 شاركت في مسلسل "جريمة في الساحل الشمالي"، سيت كوم "شريف ونص"، فيلم "كباريه" وفيلم "طباخ الريس".

عام 2009 شاركت في مسلسل "هانم بنت باشا"، فيلم "أمير البحار"، فيلم "أبقى قابلني" وفيلم "مجنون أميرة". في نفس العام أطلقت أول ألبوماتها بإسم "على مين" وضم 12 أغنية.

عام 2011 شاركت في مسلسل "بنات شقية".

بداية عام 2013 أطلقت ثاني ألبوماتها الغنائية بعد انتظار سنتين وحمل إسم "نفسي نبعد" وضم 14 أغنية كما شاركت في مسلسل "أهل الهوى".

حياتها الشخصية
تزوجت أمينة عام 2012 من رجل الأعمال علاء فتحي ولديها أبن.



"نفس الضحكة البلهاء"..المطربة أمينة تشارك متابعيها صورة من طفولتها
"نفس الضحكة البلهاء"..المطربة أمينة تشارك متابعيها صورة من طفولتها
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