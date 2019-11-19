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رئيس بعثة الفراعنة بجزر القمر يكشف أسباب التعادل في تصفيات إفريقيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:59 ص
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المنتخب المصري
المنتخب المصري
السيد علي
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علق جمال محمد علي، رئيس بعثة المنتخب المصري في جزر القمر،على أداء المنتخب الوطني، في التصفيات، وتعادله أمام كينيا وجزر القمر.

وأوضح محمد علي في تصريحات تلفزيونيه أنه راض عن أداء لاعبي الفراعنة في المباراة، ويثق في قدرتهم على بلوغ نهائيات أمم أفريقيا 2021.

وأكمل رئيس بعثة مصر حديثه: "الحمد لله على النتيجة، وعدم الخسارة، تأثرنا بعوامل كثيرة، منها العشب المرتفع، بجانب الحرارة".

وتابع جمال أن لاعبي الفراعنة نفذوا كل تعليمات الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، كما قدموا اللاعبين مستوى جيد في المباراة، مشيرًا إلى أن من حضروا المباراة تجاوزوا 20 ألف متفرج، رغم أن الملعب لا يسع سوى 10 آلاف.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة المنتخب المصري، أمام مضيفه جزر القمر سلبيًا، في الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا 2021.

تعادل منتخب مصر مع جزر القمر بتصفيات الكان 

وواصل منتخب مصر آداؤه السيئ مع مدربه حسام البدري بالتعادل مع مضيفه جزر القمر بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة موروني، في مباراة كان الفراعنة قريبين فيها من الخسارة بعد سيطر أصحاب الأرض على معظم فترات المباراة.

ترتيب المجموعة السابعة بتصفيات أمم إفريقيا  

1- جزر القمر 4 نقاط
2- كينيا نقطتان
3- مصر نقطتان
4- توجو نقطة واحدة.

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