عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي





نشر الممثل الباكستاني حمزة على عباسي، فيديو مفصلة على حسابه الشخصي بوسائل التواصل الاجتماعي أعلن خلاله، عن قراره بالتخلي عن صناعة الترفيه، موضحًا أن قراره يعتمد على 10 سنوات من البحث.





وتعهد عباسي، بقضاء حياته لنشر رسالة الإسلام، وكشف عباسي عن سبب انسحابه من التمثيل، وقال إنه سيمضي حياته كلها يتحدث عن الله ويتجه للدعوة الإسلامية.





وتعهد، بنشر رسالة الإسلام من خلال كل وسيط، مضيفًا أنه إذا أنتج أي فيلم وثائقي أو فيلم دراما فسيكون عن الإسلام.





يذكر أن المغنية الباكستانية رابي بيرزادا اعتزالها أيضا صناعة الترفيه، بعد أن سُريت صورها ومقاطع فيديو خاصة لها على الإنترنت.





كان عباسي قد تحدث في وقت سابق على Twitter عن رحلته كيف أصبح ملحدًا عندما كان عمره 14 إلى، في مقطع فیدیو شارك وكيف "أعاده العلم" إلى الدين مرة أخرى.



