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موجة غضب على السوشيال ميديا بسبب بداية حسام البدري مع الفراعنة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:18 ص
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لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
على شحاتة
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شن رواد مواقع السوشيال ميديا هجمة على حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري والجهاز الفني بشكل عام ، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال أمام منتخب جزر القمر في الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا 2021 .

موجة غضب على السوشيال ميديا بسبب بداية حسام البدري مع الفراعنة

وطالبت الجماهير بضرورة إيجاد حل للآداء المتواضع الذي يقدمه الفراعنه خلال الفترة الأخيرة وعلى الرغم من تغيير الجهاز الفني بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية الأخير والذي أقيم في مصر وفاز بها المنتخب الجزائر على حساب السنغال في المباراة النهائية، في البطولة التي ودعتها مصر في دور الـ16 أمام منتخب جنوب إفريقيا ليتعاقد بعدها الاتحاد المصري مع حسام البدري خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري ولكن بقى الوضع على ما هو عليه .
حسام البدري يعد الجماهير المصرية بتحسين الآداء
ووعد البدري الجماهير المصرية بتحسين الآداء خلال الفترة القادمة وقال فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء، إن منتخب مصر يمر بمرحلة إعادة بناء عقب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة والخروج من دور الـ16 على أرضنا أمام جنوب أفريقيا.

وتابع أنه على ثقة كبيرة فى أن القادم لمنتخب مصر سيكون أفضل، من خلال استعادة القوة الضاربة مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى غاب بسبب الإصابة وغيره من اللاعبين المصابين أيضًا.

أضاف أنه يتبقى للمنتخب 4 مباريات رسمية فى التصفيات، وإن شاء الله سيكون منتخب مصر أحد المتأهلين لبطولة أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وأردف: "هناك من يهاجمني دون أدنى وعي منه ويتحدثون كأن جميع الأمور تم توفيرها للمنتخب ولا توجد أي مشكلات لكن هذا خاطىء، ولم أتحدث عن هذه المبررات من قبل حتى لا أختلق أعذار للاعبين المتواجدين معى.

وأوضح، أن توقف الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة أثر بالسلب على أداء المنتخب المصري، بالإضافة لمشكلة عدم تواجد لاعبي فريق بيراميدز، مشددًا على ثقته فى تأهل المنتخب لأمم أفريقيا.
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