تعرف على فرص مصر في التأهل عقب التعادل مع جزر القمر بتصفيات أفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري مع أمام نظيره، جزر القمر بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون 2021.





ولم يظهر الفراعنة بمستوي منشود من قبل الجماهير، حبث أدي المنتخب بشكل سلبي للغاية في المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل في المباراة الأولى بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





ويحتاج المنتخب الوطني المصري للفوز في المباراتين القادمتين أمام منتخب توجو من أجل زيادة حظوظه في التاهل لبطولة الأمم الأفريقية، خاصة بعد فوز منتخب جزر القمر في الجولة الأولى على منتخب توجو.





1- جزر القمر 4 نقاط.

2- مصر نقطتين.

3- كينيا نقطة واحدة.

4- توجو 0 نقاط.





ويستضيف منتخب كينيا نظيره منتخب توجو في السادسة مساء اليوم في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية أيضاً.





وسيكون منتخب مصر في مأزق كبير في حال فوز منتخب كينيا حيث سيرفع رصيده إلى 4 نقاط وسيفقد منتخب مصر المركز الثاني بتلك المجموعة بعد مرور جولتين فقط.



