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مانشستر سيتي يتطلع لخطف نجم إنتر ميلان

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:03 ص
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نادي إنتر ميلان
نادي إنتر ميلان
محمد الصو
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يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتوجيه ضربة من العيار الثقيل لإدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، لنيته في التعاقد مع مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووضع مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ستيفانو سينسي مدافع الفريق الإيطالي والمعار من صفوف ساسولو، ضمن أولوياتهم بناء على أوامر من الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، للحصول على خدماته.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالي"، إن مانشستر سيتي بدأ يجس نبض اللاعب وناديه الأصلي ساسولو، من أجل إمكانية التعاقد معه بصفة نهائية.

وأضاف الموقع، أن إنتر يعمل بالفعل على عملية إعادة شراء ستيفانو سينسي بشكل نهائي من ساسولو، خاصة أنه يلعب معارا منذ الصيف الماضي مع وجود بند يتيح لإنتر ميلان بأولوية الشراء.

وتابع الموقع، أن السيتيزين يراقب سينسي منذ أشهر قليلة حيث يعتبره بيب مدرب الفريق الإنجليزي، مثاليًا لخطته، ما قد يدفع النادي الإنجليزي لمحاولة خطف اللاعب، قبل أن يفعل إنتر شراؤه بصورة نهائية.

ولفت الموقع، إلى أن سينسي لم يشارك إلا في 22 دقيقة فقط منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة يوفنتوس بالجولة السابعة من الدوري الإيطالي، غاب على إثرها قبل أن يعود أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، ويتعرض للإصابة مجددا بعدها في التدريبات.
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الكلمات المفتاحية

نادي انتر ميلان كرة القدم المصرية الدوري الفرنسي الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي

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