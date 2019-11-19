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نيمار يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان من أجل برشلونة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:17 ص
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نيمار
نيمار
علي ماهر حلمى
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ذكرت تقارير اسبانية و فرنسية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي تريد تمديد عقد نجمه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق والذي ينتهي في فترة الانتقالات الصيفية لصيف عام 2022.


وقالت صحيفة سبورت الاسبانية الشهيرة أن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا يرفض تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي اقترحت إدارته تجديد عقد اللاعب حتي عام 2025.


وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن النجم الدولي البرازيلي نيمار رفض اقتراح إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتجديد عقده، حيث لا يزال يفكر في العودة لصفوف برشلونة الاسباني من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لأنه غير سعيد بوجوده في حديقة الأمراء، حيث يعد البقاء في فرنسا، ليس من أولوياته خلال الفترة الحالية.


ويستعد النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور للعودة من جديد للملاعب بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي مع منتخب البرازيل.


ومن المقرر أن تكون مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان يوم 26 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد هي أول مباراة لنيمار بعد التعافي من الاصابة.
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