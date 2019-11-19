"الأرصاد" تزف خبر سار للمواطنين.. تعرف على التفاصيل



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، صباح البلد، المذاع على قناة، صدى البلد، أن حالة الجو فى الساعات الأولى من الصباح، يكون باردا، ناصحا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، موضحا أن الطقس متأثرا بكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.



وأشار إلى أن البلاد تشهد شبورة مائية على معظم المناطق، مطالبا قائد السيارات بالقيادة بسرعات منخفضة، واتخاذ كافة ما يلزم من الاحتياطات خاصة في الأماكن التى تتزايد فيها الشبورة.



طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عن حالة الطقس خلال الساعات القادم، مؤكدا أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار خلال 72 ساعة المقبلة.