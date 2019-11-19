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مدرب المنتخب السابق: الوقت مبكر للحكم على البدري

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
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حسام البدري
حسام البدري
الفجر الرياضي
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أكد أسامه نبيه المدرب المساعد في جهاز هيكتور كوبر والذي تولى قيادة الفراعنة قبل المدير الفني السابق خافيير أجيري، أن حسام البدري، المدير الفني للفراعنة وجهازه لا يزالون في مرحلة التجريب وأن الحكم عليه في هذه الفترة مبكر للغاية .

وانتقد نبيه في تصريحاته عبر برنامج اذاعي طريقة الهجوم على جهاز الفراعنة قائلاً: كفاية تقطيع فالمنتخب لم يكتمل حتى الآن وهناك العديد من العناصر الغائبة وهذه مرحلة طبيعية جدا في كرة القدم، أي إنجاز بعد 4 سنوات يعقبه انحدار، لأنه ليس لدينا تواصل أجيال".

وأشار:"البدري وجهازه الفني معذور، تزامن أن المنتخب الأوليمبي يلعب بطولة مهمة، هذا ليس مبررا للأداء في مباراتي كينيا وجزر القمر، هناك عناصر في المنتخب الأول لا تصلح، والكثيرون نادوا على كوبر وأجيري وكيف لا تراهم".

وأضاف:"اعرف أنهم لن يؤدوا أمام غانا وكوت ديفوار، هناك عناصر لن تقدم المطلوب، فصبغة الصفة الدولية لابد من تدرج في منتخبات ولا تكتسب بين يوم ليلة أمام ليبيريا".

وواصل :"كل هؤلاء بعد 4 سنوات سيواجهون نفس المستويات ويكون ندا قويا، اللاعب الدولي (متكلف ومصروف عليه من صغره)، والآن هذه هي القماشة المتاحة".

وأتم أسامه نبيه تصريحاته قائلًا :"لابد أن نصنع جيلا جديدا ونهتم بمنتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين، مسؤولو الأندية يتسببون أيضا في تأخر ظهور لاعب دولي، يعتمدون على اللاعبين الجدد".
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