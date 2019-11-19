عمرو أديب يكشف تفاصيل صفقة عسكرية لمصر تقلق أمريكا (فيديو)



وقال "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" إن وسائل إعلام روسية بدأت تتحدث عن محاولات مصر لشراء سوخوي 35، لافتًا إلى أنه ليس لديه معلومة مؤكدة حول هذه الصفقة، مؤكدا أن هذه الأنباء تأتي بعد رفض أمريكا بيع إف 35 لمصر.



وتابع: "جميع الروايات تتحدث عن أن مصر كانت ترغب في شراء مقاتلات F35، في عام 2018، لكن يبدو أن الولايات المتحدة لا ترغب أن تكون مصر مميزة في هذه النقطة، لأن إسرائيل عندها الطائرات دي".



أضاف: "واشنطن قلقة من شراء مصر مقاتلات رافال وحاملة الطائرات الميسترال بدعوى أن هناك سلام مع إسرائيل"، ولكن مصر لا يستطيع أحد أن يحركها.



كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل متداولة حول اعتزام مصر الدخول في صفقة مع الجانب الروسي لشراء مقاتلات سوخوي 35 أو المعورفه بـ"سو 35".