نهى عابدين تشيد بالوجه الصاعد معتز هشام في مسلسل "ممالك النار" (صور)









وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت "نهى" على الصورة في إشادة منها قائلة: "ممالك النار، معتز هشام، بسم الله ماشاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله ربنا يحميك ويبارك فيك".



ومن جانبه قام الطفل معتز هشام، بالرد على إشادة نهى عابدين، له قائلًأ: "ربتا يخليكي شكرًا جدًا"، لتقوم بالرد عليه قائلة: "حبيبي شكرًا ليك يا موهوب".



ونالت الصور إعجاب الجمهور المتابع، وانهالت التعليقات في إشادة كبير منهم على موهبته الكبيرة برغم صغر سنه، وله مستقبل باهر وواعد.



ومن تعليقات الجمهور: "فعلا رهيب وتمثيله وريآكشناته فظيعه والولد التاني التونسي اللي قايم بدور طومان برضو حلو اوي"، "رهيب مستقبل باهر باذن الله ولد تقيل بجد ماشاء الله"، "شوف يابني كرهتك ف الدور من أول يومين دا يدل علي انك عبقري مش بس شاطر ليك مسقبل خرافي".



وفي سياق منفصل يقوم الطفل معتز هشام، في مسلسل ممالك النارد بشخصية "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح"، وشارك من قبل في مسلسل "أبو عمر المصري" مع الفنان أحمد عز، وأيضًا في مسلسلي "الطوفان، سابع جار"، وفي برنامج "في بيتنا ضيف".



جدير بالذكر أن مسلسل ممالك النار يعرض حاليًا على شاشة ام بي سي مصر، ومن الحلقة الأولى حقق نسبة مشاهدات عالية، وتصدر محرك البحث العالمي "جوجل".



مسلسل ممالك النار بطولة خالد النبوي، نضال نجم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، خالد نجم، سهير بن عمارة، كندة حنا، ديما قندلفت، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج بيتر ويبر.









أشادت الفنانة نهى عابدين، بالوجه الصاعد معتز هشام ، في مسلسل "ممالك النار" الذي يعرض حاليًا على شاشة mbc مصر.ونشرت نهى عابدين، صور للطفل معتز هشام، من خلال دوره في مسلسل "ممالك النار" الذي يشارك فيه.