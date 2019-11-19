شاهد.. خالد النبوي يروج لـ"ممالك النار" عبر تويتر" (صورة)

من أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "ممالك النار".







من ناحية أخرى تصدر مسلسل" ممالك النار" ترييند جوجل بعد عرض الحلقة الاوليـ نظرا لبراعة الممثلين وعلى رأسهم خالد النبوى واحتراف التصوير والتشويق.



أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل "ممالك النار" حول حقبة دولة المماليك في الفترة الأخيرة واكتشاف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة.





وشارك في بطولة المسلسل كل من عبد المنعم عمايري، رشيد عساف، خالد النبوي، محمود نصر، نضال نجم، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي.



نبذة عن أعمال خالد النبوى

على الصعيد المهني شارك "النبوي" مؤخرًا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسل "واحة الغروب" الذي تم عُرض السباق الرمضاني في عام"2017"، وحقق نجاحا كبيرا، نسب مشاهدة مرتفعة على موقع اليوتيوب أعلي نسبة مشاهدة، كما أن المسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب بهاء طاهر، المسلسل من بطولة خالد النبوي، منه شلبي، مها نصار، ركين سعيد.



وعلق عليها قائلاَ: "مفاجأة مش كده الحلقة الثانية من مسلسل ممالك النار، الآن على أم بى سي".