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نجم الزمالك مفتاح دخول يوسف بلايلي القلعة البيضاء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
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يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
السيد علي
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أفادت تقارير صحفية سعودية أن ناديي الزمالك والأهلي السعودي توصلا لاتفاق مبدئي بخصوص صفقة مزدوجة بين الناديين خلال فترة الانتقالات القادمة، بعد طرح إسم محمود علاء في سوق الإنتقالات بالدوري السعودي.

وأكدت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، وجود اتفاق بين مجلس إدارة الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ ومسئولي نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، بخصوص انتقال محمود علاء لصفوف النادي السعودي، وانتقال الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي لصفوف الزمالك، في المركاتو الشتوي المقبل.

ونشرت بعض التقارير أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي السعودي، يسعى بقوة لتدعيم خط دفاع فريقه بضم محمود علاء.

وكان قد قام جروس بتدريب علاء  في نادي الزمالك، خلال الموسم الماضي، وسشهد اللاعب تطور كبير في المستوي على يد المدرب السويسري.

فيما يتطلع جروس إلي التخلص من الجزائري يوسف بلايلي والذي لم يلعب كثيرًا لصفوف الفريق بسبب المشاكل التي يفتعلها، حيث أن اللاعب غير مرغوب به في النادي السعودي.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد أكدوا أول أمس، عدم وصول أي عروض رسمية لضم محمود علاء، مدافع الفريق الذي إنتشرت أخبرا تفيد بإهتمام نادي سعودي بضمه خلال الشتاء.

الجدير بالذكر أن الأهلي السعودي قد تعاقد مع يوسف بلايلي البالغ من العمر 27 عامًا، قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وعقب ىتألق اللاعب مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.
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الكلمات المفتاحية

يوسف بلايلي محمود علاء كرة القدم غير مرغوب بطولة أمم افريقيا الليلة الدوري المصري

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