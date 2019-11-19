إبراهيم شامل يفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن" لا موسيقي في الأحمدي"









فاز المؤلف الموسيقي إبراهيم شامل، بجائزة شعلة الأنباء لافضل موسيقي تصويرية عن مسلسل لا موسيقي في الأحمدي في الاستفتاء السنوي الذي تجريه مؤسسة الأنباء الكويتية علي مستوي الخليج العربي.كما حصد المسلسل جوائز أخرى هي أفضل مسلسل وأفضل نص للمؤلفة منى الشمري وأفضل إخراج للمخرج محمد دحام الشمري، وأفضل ممثل دور أول لجاسم النبهان وأفضل ممثلة في دور مساعد ، لفاطمة الطباخ ، شارك في الاستفتاء ٦٠ من النقاد والكتاب والإعلامين والإكاديميين ومن المقرر توزيع الجوائز على الفائزين في احتفالية كبرى يحضرها نجوم وصناع الدراما العربية.وعبر "شامل" عن سعادته بالجائزة وقال إنها تضع عليه مسئولية كبيرة في الاستمرار بتقديم أعمال متميزة خاصة وأن الموسيقى التصويرية شكلت عنصرا رئيسيا في مسلسل لا موسيقي في الأحمدي.