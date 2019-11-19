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تعرف على شرط ريال مدريد لترك نجمه لمانشستر يونايتد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:27 ص
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فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لضم الدولي الويلزي ونجم ريال مدريد الإسباني جاريث بيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويعيش بيل أوقاتاً غير سعيدة مع المدير الفني الفرنسي "زين الدين زيدان"، الذي سأم من تصرفات بيل والتي كانت آخره رفضه خوض تدريبات ريال مدريد بسبب إدعائه للإصابة، على الرغم من تدربه بشكل طبيعي مع منتخب بلاده.
وكان بيل على رأس الراحلين عن ملعب سانتياجو بيرنابيو في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يبقى عليه زيدان في آخر اللحظات.

شرط ريال مدريد لرحيل جاريث بيل نحو مانشستر يونايتد

وأفادت التقارير أن نادي ريال مدريد يشترط إقحام النجم الفرنسي الدولي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي "بول بوجبا" ضمن الصفقة، كشرط أساسي للتخلي عن خدمات جاريث بيل.

وكان بوجبا على رأس المطلوبين في ريال مدريد خلال الصيف الماضي أيضاً، لكن مطالب مانشستر يونايتد المداية حالت دون إتمام الصفقة.

وإشترطت إدارة اليونايتد الحصول على مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من نادي ريال مدريد للتخلي عن الدولي الفنرسي، وهو ما قد جعل إدارة النادي الملكي تنسحب من الصفقة.

ويسعى بوجبا للخروج من ملعب أولد ترافورد، أملاً في الإلتحاق بناد كبير يلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، في ظل الوضعية السيئة لليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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