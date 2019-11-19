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مدرب منتخب الجزائر يهاجم بتسوانا عقب مواجهتها بالتصفيات

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:21 ص
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جمال بلماضي
جمال بلماضي
محمد الصو
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أعرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، عن غضبه الشديد عقب نهاية مباراة الفريق ضد منتخب بتسوانا، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وأبدى بلماضي، إستيائه من تصرفات عادل عمروش المدير الفني لمنتخب بتسوانا، بعدما رفض الأخير الحضور للمؤتمر الصحفي والذي وصفه مدرب الجزائري بالغير محترم.

ورفض بلماضي تصرفات الجانب البتسواني وغياب عمروش عن المؤتمر الصحفي، معتبرًا الأمر قلة إحترام لشخصه وللجماهير الجزائرية بشكل عام.

وكما إنتقد بلماضي، طريقة لعب منتخب بوتسوانا الخشنة والإندفاع البدني الرهيب جدا، وإتهم عمروش بتعمد اللعب بهذه الطريقة لتخويف لاعبي الخضر.

وكان منتخب الجزائر حقق فوزا خارج الديار على بتسوانا، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس، ونجح في إقتناص الصدارة للمجموعة الثامنة.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأول برصيد 6 نقاط بمجموعته، حيث يقع ضمن مجموعة تضم كل من "زيمبابوي، وزامبيا، وبتسوانا".

وكان منتخب الخضر حقق فوزا كبيرا على المنتخب الزامبي، بخماسية دون رد بالمباراة التي أقيمت في الجزائر لحساب الجولة الأولى من التصفيات.

وتوج منتخب الجزائر، بأخر ألقاب بطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت في القاهرة منتصف العام الجاري، بعد الفوز على منتخب السنغال بالمباراة النهائية، ليسجل البطولة الثانية في تاريخه.

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